Markus Jäckle ist neuer geistlicher Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Landessynode wählte am Freitag den 56-Jährigen zum Nachfolger von Manfred Sutter, der Ende des Jahres in Ruhestand geht. Jäckle, der 2013 zum Speyerer Dekan gewählt wurde, war der einzige Kandidat und wurde im ersten Wahlgang mit 48 von 54 möglichen Stimmen gewählt. Zu seinen künftigen Aufgabenbereichen gehören die Diakonie, die Kirchenmusik, Gottesdienste und Kindertagesstätten. Jäckle war auch als Nachfolger von Kirchenpräsident Christian Schad im Gespräch, hatte eine Kandidatur aber vor der Wahl im September 2020 zurückgezogen

Jäckle ist in Aalen in Baden-Württemberg geboren und in Konstanz und Stuttgart-Bad Cannstatt in einem Pfarrhaushalt aufgewachsen. Parallel zum Theologiestudium hat er eine Gesangsausbildung gemacht. Jäckle ist verheiratet und hat einen Sohn.