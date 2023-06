Die Special Olympics World Games in Berlin haben begonnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte die Weltspiele der Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung am Samstagabend um 23.08 Uhr offiziell für eröffnet. Rund 50.000 Zuschauer kamen ins Olympiastadion und hörten bei der Zeremonie den Eid der Athleten: „Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben.“ Die Flamme am Marathontor entzündete die deutsche Tennisspielerin Sophie Rensmann, der Speyerer Claus Majolk ist Headcoach den Tennisteams und berichtet jeden Tag für DIE RHEINPFALZ. Rund 7000 Sportler aus 190 Ländern treten bis zum 25. Juni in 26 Sportarten gegeneinander an. Zu den Wettkämpfen werden rund 300.000 Besucher in Berlin erwartet.