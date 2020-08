Nach den Vorstellungen des Fraktionsvorsitzenden der SPD im Stadtrat, Walter Feiniler, soll der Speyerer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie stattfinden. „Ob es in der Form der vergangenen Jahre möglich sein wird, ist allerdings mehr als fraglich“, sagt er in einer Stellungnahme zum Interview mit den Schaustellern Anja Ruppert-Keller und Patrick Barth „Sehen es als Vortasten“ in der Montagausgabe über das Gastspiel der Schausteller im unteren Domgarten. Beschicker wie Besucher lobt er für das Angebot und die Disziplin. Feiniler fordert, gemeinsam mit Schaustellern, Domkapitel, Verwaltung und Rat der Stadt eine „gemeinsame tragfähige Lösung finden, zu der wir am Ende alle stehen können“. Vorstellbar ist für ihn das Auseinanderziehen des Marktes über die ganze Maximilianstraße, aber auch ein Weihnachtsmarkt, der sich rund um den Dom im Domgarten präsentieren könnte ebenso wie der untere Domgarten als Standort. Der Weihnachtsmarkt sollte auf alle Fälle innenstadtnah bleiben, „damit auch der stark gebeutelte Einzelhandel davon profitieren kann“.