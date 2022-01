Titelverteidiger Spanien spielt erneut um Europas Handball-Krone. Der Champion von 2018 und 2020 setzte sich am Freitagabend vor 7286 Zuschauern in Budapest im Halbfinale gegen Weltmeister Dänemark mit 29:25 (13:14) durch und darf weiter vom Titelhattrick träumen. Bester Werfer beim Sieger war Aleix Gomez mit elf Toren. Für Dänemark traf Mikkel Hansen achtmal.

Norwegen ist Fünfter

Norwegen hatte sich zuvor den fünften Platz und damit das direkte Ticket für die WM 2023 in Schweden und Polen gesichert. Die weiteren Europa-Startplätze werden in Play-off-Spielen vergeben. Dank eines Treffers in letzter Sekunde von Harald Reinkind vom THW Kiel setzten sich die Skandinavier in Budapest gegen Island mit 34:33 (27:27, 16:12) nach Verlängerung durch. Bester Werfer beim Sieger war der Kieler Topstar Sander Sagosen mit acht Toren, für die Isländer traf Omar Ingi Magnusson vom Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg zehnmal.