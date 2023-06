Rheinland-pfälzische Grundschulkinder sollen besser Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) weitet deshalb den Unterricht aus und sie will früher gegen mögliche Sprachdefizite ankämpfen. Vorgesehen ist auch eine vorgezogene Schulanmeldung. Das kündigte Hubig am Mittwoch in Mainz an.

Die Leiterin der Gräfenau-Grundschule im Stadtteil Hemshof machte Anfang April öffentlich, dass 40 von 120 Erstklässlern das Sitzenbleiben drohe, vor allem wegen zu schlechter Deutschkenntnisse. Nicht erst der Weckruf aus Ludwigshafen hat die Probleme an den Grundschulen öffentlich gemacht.

