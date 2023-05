Für Grundschulen in Ludwigshafen soll es künftig zusätzliche Förderangebote geben. Diese sollten in der unterrichtsfreien Zeit, zum Beispiel in den Sommerferien, samstags oder nachmittags in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe organisiert werden, teilte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium am Montag in Mainz mit. Das ist ein Ergebnis eines rund dreieinhalbstündigen Gesprächs mit Vertretern des Bildungsministeriums, der Schulaufsicht und von der Stadt Ludwigshafen am vergangenen Mittwoch.

Außerdem prüfe die Schulaufsicht zusätzliche Stundenzuweisungen an die Grundschule Gräfenau. Dort müssen möglicherweise 40 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen. Die zusätzlichen Stunden sollten gezielt diesen Schülerinnen und Schülern zugute kommen, erklärte das Ministerium. „Eine vergleichbare Zahl von möglichen Wiederholungen der ersten Klasse gibt es an keiner anderen Grundschule, weshalb hier besonders intensive Fördermaßnahmen geprüft werden.“