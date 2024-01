Die deutsche Nationalmannschaft hat am Montagabend in Köln ihre vorletzte EM-Hauptrundenpartie gegen Ungarn mit 35:28 (18:17) gewonnen. Damit hat sie das Halbfinale wieder fest im Blick – und den Einzug unter die letzten vier beim Heimturnier in der eigenen Hand: Bei einem Sieg am Mittwoch gegen Kroatien wäre alles klar (zum ausführlichen Spielbericht mit ersten Reaktionen geht es hier).

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit riss das deutsche Team das Spiel an sich und ließ dem routinierten Gegner keine Chance mehr. Das Team hat nun fünf Punkte. Mitte der zweiten Halbzeit betrug der Vorsprung erstmals sechs Tore. Torhüter Andreas Wolff kam sehr spät ins Spiel. Stark: Kreisläufer Jannik Kohlbacher und die Halblinken Julian Köster und Sebastian Heymann. Köster avancierte zum besten deutschen Feldspieler. Schützenhilfe leistete Frankreich, das Österreich mit 33:28 besiegte. Frankreich steht schon im Halbfinale.