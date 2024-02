Die Eulen Ludwigshafen haben am Sonntag vor 1693 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle einen 34:32 (18:14)-Heimsieg gegen TuS N-Lübbecke gelandet. Phasenweise trumpfte die Mannschaft auf, wegen einer Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde es aber noch einmal eng. Die Eulen verspielten da ihre 18:14-Führung. Die Mannschaft biss sich zurück ins Spiel, und erkämpfte sich verdientermaßen den Sieg. Ganz wichtig: Die Siebenmeterparade von Mats Grupe in der 57. Minute beim Stand von 31:29.