Ein Schwerpunkt der Sickingenmesse lag in diesem Jahr auf dem Bereich Gesundheit. Die Stadthalle Landstuhl war Austragungsort – die Ramstein-Miesenbacher Partner waren sowohl drinnen als auch draußen beim Streetfood-Festival mit von der Partie.

Weit über 50 Aussteller standen am Samstagmittag zur Präsentation ihrer Produkte und Dienstleistungen bereit, als „Ralf und Ralf“ die Sickingenmesse eröffneten. Gut gelaunt war der Landstuhler Stadtbürgermeister Ralf Hersina und scherzte, als er auf dem Lothar-Sander-Platz vor der Stadthalle Landstuhl gemeinsam mit seinem Ramsteiner Kollegen Ralf Hechler den obligatorischen Fassbieranstich zelebrierte. Mit dabei waren auch Daniela Weisling und Simon Peter als Vorsitzende der Fördergemeinschaft Landstuhl sowie Burgel Stein vom Werbering Ramstein-Miesenbach, die gemeinsam mit Messeleiter Joachim Felka dieses abwechselnd in Landstuhl und Ramstein stattfindende Event ausrichten.

Bei angenehmem Frühlingswetter waren schon zu diesem Zeitpunkt viele Besucher gekommen, um dem Ereignis beizuwohnen – darunter auch viele Kommunalpolitiker. „Man merkt, dass bald wieder Wahlen sind“, merkte eine Besucherin augenzwinkernd an. Mit von der Partie waren auch das Maskottchen „Sicky“ und viele interessierte Gäste.

Wenige aus Handwerk, Tourismus und Freizeit

Sie alle waren gekommen, um sich über die Angebote im Bereich Dienstleistung, Handwerk, Tourismus und Freizeit zu informieren. Schwerpunkt in der Stadthalle war der Bereich Gesundheit. Es herrschte echter Messecharakter mit abwechslungsreichem Angebotsspektrum, wenn auch eher wenige Aussteller aus den Bereichen Handwerk, Tourismus und Freizeit zugegen waren.

Da wechselten sich die Offerten von Sozialstationen und Sanitätshäusern ab mit dem Cubo, Azur und Fitnesseinrichtungen. Es gab Interessantes über Make-up, Möglichkeiten der Energieeinsparung oder Bausanierung zu erfahren. Geldinstitute und Immobilienfirmen waren vertreten. Auch die Stadtwerke, die Stadt Landstuhl und die Kreisverwaltung hatten Infostände aufgestellt. Optisch besonders auffallend war ein Stand des Personalbüros der Air Base, an dem über die beruflichen Möglichkeiten auf dem Flugplatz und auch über Ausbildungsmöglichkeiten in zahlreichen Sparten informiert wurde.

Feuerwehrauto zieht Kinder magisch an

Ganz anders hingegen war es im Außenbereich um die Stadthalle. Schon auf dem Vorplatz deutete sich an, was hinter der Stadthalle mit dem Streetfood-Festival seinen Höhepunkt fand. So war der erste Teil des Neuen Marktes vorwiegend den Liebhabern neuer Automodelle vorbehalten, der untere Bereich aber komplett den Freunden einer facettenreichen, internationalen Streetfood-Szene gewidmet: Ob Pulled Pork, Tacos, Burgervarianten, Flammlachs, Baumstriezel oder Schokofrüchte – da blieb kaum ein Wunsch unerfüllt.

Ein Kinderkarussell sorgte derweil für Unterhaltung bei den Kleinsten, wobei Jung und Alt sich auch für das von der Landstuhler Wehr ausgestellte Feuerwehrauto interessierten. Dabei konnte man nicht nur das Innenleben eines solchen Fahrzeugs besichtigen. Die Wehrmänner hatten auch ein ganz besonderes Kegelspiel vorbereitet: Alle Neune waren nämlich mit einem aufzurollenden Feuerwehrschlauch zu Fall zu bringen – nicht mit einer Kugel wie üblich.

An musikalischer Umrahmung fehlte es auf dem Lothar-Sander-Platz indes nicht. „Sunday Mood“ und „Luigi Botta“ unterhielten am Samstag, „Horst Irsch“ sowie „Sunday Mood“ standen am Sonntag auf dem Programm.