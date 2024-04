Die vier Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Rheinauen sind am Dienstag um 11.20 Uhr zu einem Bootsunfall auf den Otterstädter Altrhein alarmiert worden. Nach Angaben von Einsatzleiter Christian Tremmel war in der Nähe des Kollerstrands ein Segelboot gekentert. Die beiden Personen konnten sich ans Ufer retten. Der Rettungsdienst kümmerte sich dort um sie. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr sicherte das Boot laut Tremmel an einem Steg. Im Einsatz waren seinen Angaben zufolge rund 20 Einsatzkräfte. Ihr Einsatz war nach etwa zweieinhalb Stunden beendet.