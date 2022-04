Sechs Personen hat die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen in Waldbronn im Kreis Karlsruhe vor einem Feuer im Dachgeschoss eines Hauses gerettet. Die Feuerwehr hatte den eigentlichen Brandherd wegen der starken Rauchentwicklung nach eigenen Angaben erst suchen müssen, indem sie von der Drehleiter aus das Dach des Gebäudes ausleuchtete. Als Brandherd entpuppte sich ein Schuhregal, das im Flur des Dachgeschosses brannte. Fünf Menschen wurden über eine Treppe nach draußen gebracht und eine Person per Drehleiter gerettet. Alle sechs erlitten Rauchvergiftungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Aus dem restlichen Gebäude seien 42 Menschen ins Freie gebracht worden, so die Feuerwehr. Das Feuer selbst sei schnell gelöscht gewesen. Allerdings sei das Dachgeschoss nicht mehr bewohnbar. Wie hoch der Schaden ist und warum das Regal brannte, ist noch unbekannt.