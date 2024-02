Ein 35 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Edingen-Neckarhausen im Rhein-Neckar-Kreis am Sonntagnachmittag in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der Mann, der auf der Hauptstraße (parallel zur Seckenheimer Straße) in Neckarhausen Richtung Edingen unterwegs war, gegen 16.30 Uhr in Höhe der Poschestraße von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb auf der Gegenspur stehen. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos habe noch rechtzeitig ausweichen können.

Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten aus seinem Auto, er kam ins Krankenhaus. Es entstand laut Polizei ein Schaden von 20.000 Euro. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt, der Verkehrsdienst der Polizei ermittelt.