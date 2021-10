Ein junger Rollerfahrer wurde am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B39 schwer verletzt. Wie das zuständige Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, war der 16-Jährige gegen 7 Uhr auf der B39 in Richtung Salierbrücke unterwegs. Er fuhr in den Baustellenbereich ein und prallte gegen einen Baukran. Dabei verletzte sich der junge Mann laut Polizei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.