Dirk Schuster hat sich am Donnerstagmorgen optimistisch geäußert, vielleicht sogar noch im Trainingslager in Mals einen weiteren Zugang begrüßen zu dürfen. „Die Vorzeichen stehen da sehr günstig. Bis zum Saisonstart glaube ich auf jeden Fall schon, dass wir noch ein, zwei Spieler dazukriegen“, sagte der Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern nach der zweiten Übungseinheit des Tages, die bei bestem Wetter stattfand. Um 7.30 Uhr hatte Fitnesscoach Oliver Schäfer die Mannschaft bereits zu Stabilisations- und Kräftigungsübungen gebeten. Am Nachmittag steht eine Laufeinheit auf dem Programm.

Erik Durm soll noch in Mals wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen. „Er hat selber die Signale gesendet, dass er sich auf einem guten Weg der Besserung befindet und dementsprechend auch demnächst wieder einsteigen möchte“, sagte Schuster. „Wann das genau sein wird, müssen wir von Tag zu Tag entscheiden.“ Durm hatte sich in der ersten Einheit am Montag am rechten Oberschenkel verletzt.