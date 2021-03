Wolken, Schnee und Regen - in der zweiten Hälfte der Woche bleibt das Wetter wechselhaft in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Mittwoch kann es laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem am Vormittag regnen, im Bergland schneien. Die Höchsttemperaturen liegen bei acht Grad. Ähnliche Temperaturen sagt der DWD für Donnerstag voraus. Am Abend sei dann allerdings auch in tiefen Lagen mit Schnee zu rechnen. Nachts warnt der Wetterdienst vor Glätte. Die Temperaturen können auf bis zu minus vier Grad fallen.