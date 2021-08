Bei einem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn in Worms-Pfiffligheim ist am Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr eine Person so schwer verletzt worden, dass sie noch vor Ort verstarb. Der Lokführer und die 22 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar.

Wie die Polizei berichtet, versammelten sich zwischenzeitlich mehrere Schaulustige am Unfallort. Diese mussten von den Beamten ferngehalten werden, damit die Rettungskräfte ungestört arbeiten konnten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, dass das Behindern von Einsatzkräften und das Fotografieren von Unfallopfern eine Straftat darstellt.