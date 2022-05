Von Schüssen aufgeschreckt wurden am Samstagvormittag die Bewohner im Karlsruher Stadtteil Daxlanden. Weil sie eine „Bedrohungslage“ vermutete, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Nach derzeitigen Erkenntnissen, so die Polizei, seien mehrere junge Männer einer Familie gegen 10.20 Uhr untereinander in Streit geraten. Einer von ihnen habe eine Schreckschusswaffe gezogen und in Richtung einer anderen Person geschossen. Den anderen sei es daraufhin gelungen, ihn zu entwaffnen, woraufhin er davongelaufen sei. Verletzt worden sei niemand.

Nach dem Flüchtigen werde derzeit noch gesucht, im Einsatz seien auch eine Drohne und ein Polizeihubschrauber.