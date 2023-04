Preußen Münster kehrt nach drei Jahren in die Dritte Liga zurück. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann, gebürtiger Kaiserslauterer und ehemaliger Coach des FCK, gewann am Samstag ihr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II 2:0 und sicherte sich damit drei Spieltage vor Saisonende vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga West. Simon Scherder (41.) und Deniz Bindemann (66.) erzielten vor 12.700 Zuschauerinnen und Zuschauern die Treffer für die Münsteraner, die im Saisonverlauf erst drei Niederlagen einstecken mussten.