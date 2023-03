Wegen Salmonellen-Gefahr ruft die Drogeriemarkt-Kette dm ein Bio-Sesammus zurück. Betroffen sei das „dmBio Tahin Sesammus 250g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 21.02.2025 und 25.02.2025, wie das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Freitag mitteilte. Es wurde demnach bundesweit verkauft. Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln könne Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Das Unternehmen bat die Käuferinnen und Käufer, das Sesammus nicht zu essen und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen.