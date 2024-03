Die öffentliche Treppe in der Grabengasse hinter der katholischen Kirche in Waldsee ist von einer unbekannten Person massiv beschädigt worden. Laut Polizei muss der Täter oder die Täterin am Freitagnachmittag zwischen 16.30 und 18 Uhr einen großen Stein die Treppe hinuntergeworfen haben. Dabei wurde auch der dahinterliegende Gehweg stark beschädigt. Der Bauhof hat den Bereich abgesperrt, weil eine sichere Nutzung für Besucher derzeit nicht möglich ist. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0621 963-0 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.