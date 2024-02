Mit der Premiere der „Walküre“ am Sonntagabend hat das Saarländische Staatstheater seine Neuproduktion von Richard Wagners gigantischem Hauptwerk „Der Ring des Nibelungen“ fortgesetzt. Das Saarbrücker Regieteam, bestehend aus Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka, nimmt Wagners apokalyptische Endzeitvision, die ja konsequenterweise in der „Götterdämmerung“ in einem Weltenbrand endet, beim Wort. Wir erleben eine düstere Zukunft der Menschheit, in welcher die Genforschung unkontrollierbar geworden ist und Göttervater Wotan sich seine eigenen Geschöpfe im Labor erschafft. Doch diese begehren gegen ihren Schöpfer auf …

