[Aktualisiert 21.00 Uhr] Die irische Billigfluglinie Ryanair hat nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur dpa angekündigt, sich von deutschen Standorten zurückziehen zu wollen. Den Anfang solle der Flughafen Hahn im Hunsrück ab 1. November machen. Das gehe aus einem internen Schreiben der Ryanair-Tochter Malta-Airlines hervor. Bei dieser Gesellschaft sind die deutschen Piloten angestellt. Vorausgegangen war ein Streit mit der Pilotengewerkschaft Cockpit. Ryanair wollte Gehaltskürzungen wegen der Corona-Krise durchsetzen. Die Verhandlungen darüber seien gescheitert.

Am Flughafen Hahn im Hunsrück ist Ryanair der größte Kunde. Christoph Goetzmann, Mitglied der Geschäftsführung des Flughafens, sagte am Dienstagabend auf Anfrage, dass er sich zu Gerüchten über den Rückzug Ryanairs nicht äußere. Nach RHEINPFALZ-Informationen plant Ryanair zwar, sich von den Piloten zu trennen, aber es sei vorgesehen, mit anderem Personal weiterzufliegen. Der Flugverkehr am Flughafen Hahn hat den Informationen nach inzwischen 80 Prozent des Verkehrs der Vor-Corona-Zeit erreicht. Neben Urlaubern nutzen viele Personen aus Südosteuropa, die in Deutschland arbeiten, den Flughafen für Reisen in die Heimat.