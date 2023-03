Nach großem Wirbel im vergangenen Jahr ist es wieder ruhig um das als Seibel-Ruine bekannte Gebäude am Stiftsplatz geworden. Getan hat sich nichts. Nun zieht die Stadt die Daumenschrauben an: Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) droht mit einem Baugebot, Zwangsgeldern und sogar mit Enteignung. Die Eigentümerin will das nicht hinnehmen. Mehr zum Thema lesen Sie hier