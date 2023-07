Robin Bormuth wird nicht mehr zum 1. FC Kaiserslautern zurückkehren. Der Klub sagte nach RHEINPFALZ-Informationen dem Abwehrspieler ab, obwohl Trainer Dirk Schuster einen Verbleib vor Wochen befürwortete. „Robin wird den SC Paderborn verlassen“, wird SCP-Sportchef Benjamin Weber in „Neuen Westfälische Zeitung“ zitiert. Der 27-Jährige unterschrieb am Dienstag einen Auflösungsvertrag. Laut Weber habe ein Verein kurzfristig Interesse an einer Verpflichtung Bormuths bekundet. Laut „Neuer Westfälischer Zeitung“ sind sich beide Vereine auch einig. Womöglich geht der Wechsel in den kommenden Tagen über die Bühne. Bormuth war in der letzten Saison vom SC Paderborn an den FCK ausgeliehen worden.