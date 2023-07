Dass Abwehrspieler Robin Bormuth keine Zukunft mehr beim 1. FC Kaiserslautern haben würde, zeichnete sich am Dienstag ab – obwohl Trainer Dirk Schuster einen Verbleib des Leihspielers des SC Paderborn vor Wochen noch befürwortete. Dass Bormuth künftig aber auch nicht mehr für die Ostwestfalen auf dem Platz stehen würde, war ebenfalls klar, nachdem er in dieser Woche einen Auflösungsvertrag unterschrieb.

Nun steht fest, ,wo es den 27-Jährigen zur kommenden Saison hinzieht – zum Karlsruher SC. Für Bormuth ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Er trug schon zwischen 2020 und 2022 in 37 Partien das KSC-Trikot, wurde aber in seiner zweiten Spielzeit immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Es folgten der Wechsel nach Paderborn, wo er direkt zum FCK verliehen wurde.

„Jetzt nimmt er einen zweiten Anlauf beim KSC und unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag“, teilt der Verein mit. „Bei seiner Rückennummer müssen sich die KSC-Fans nicht umstellen, er trägt auch künftig die Nummer 32 auf dem Rücken.“ Dass der neue alte Spieler nun auch eine Vergangenheit beim großen Rivalen im Südwesten hat, kommentier der Karslruher SC auf Twitter derweil kreativ. Bormuth selbst lässt sich so zitieren: „Ich freue mich, zurück beim KSC zu sein.“