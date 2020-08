In Schönenberg-Kübelberg hat sich eine Ringelnatter in eine Privatwohnung verirrt. Wie die örtliche Feuerwehr mitteilt, waren die Wehrleute gegen 14.20 Uhr zu der Wohnung gerufen worden. Dort habe der Wohnungseigentümer das etwa einen Meter lange ungiftige Tier schon in eine Kiste gepackt gehabt. Ein Reptilienfachberater der Feuerwehr Altenkirchen kam später dazu, nahm die Schlange in einem Schlangenbeutel mit und setzte sie in einem, wie die Feuerwehr schreibt, „geeigneten Biotop“ aus.