Das Riesenrad auf dem Landauer Rathausplatz geht in die Verlängerung und wird nach Angaben der Stadtverwaltung nun noch bis zum 15. August Fahrten und Rundum-Blicke über Landau und Umgebung ermöglichen. Außerdem seien weitere besondere Ereignisse im Zusammenhang mit dem Landau Eye geplant, wie das Riesenrad in Anspielung auf ein berühmtes Exemplar in London genannt wird. „Die Landauerinnen und Landauer und natürlich die Gäste unserer Stadt lieben das 45 Meter hohe ,Juwel’ der Schausteller-Familie Göbel: Die Nachfrage – sowohl für den Normalbetrieb als auch für die Veranstaltungen – ist nach wie vor hoch. Deshalb haben wir uns für die Zugabe bis Mitte August entschieden“, sagten Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Tourismusdezernent Alexander Grassmann. Sie hatten sich erst kürzlich mit Vertretern des Schaustellerverbandes getroffen, um über Corona-konforme Volksfest-Angebote im Herbst zu beraten. Die Planungen sollen noch vor den Ferien vorgestellt werden.

Die regulären Öffnungszeiten des Riesenrads sind montags bis samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Je nach Besucheraufkommen ist eine Verlängerung bis 22 Uhr möglich. Weitere Infos und Online-Tickets gibt es unter www.landau-riesenrad.de.