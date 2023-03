Hier ist sie wieder, die RHEINPFALZ-Wahl zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres. Fünf Kandidaten jeder Kategorie stehen wieder zur Auswahl, und Sie haben jetzt die Qual der Wahl: Wer ist für Sie die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres 2022? Das Abstimmungsportal ist ab sofort geöffnet.

In der Mittwochsausgabe der RHEINPFALZ werden die Kandidaten auf drei Sonderseiten vorgestellt. Über folgenden Link gelangen Sie zu einer Sonderseite im Internet, auf der noch mal alle Kandidatenporträts zu finden sind: www.rheinpfalz.de/lokal/kaiserslautern/sportlerwahl-kaiserslautern. Zusätzlich gibt es Videos, in denen sich die Sportler vorstellen. Über die Seite kommen Sie zum Abstimmungsportal, auf dem Sie sich für jeweils einen Kandidaten entscheiden müssen. Die schlechte Nachricht: Die Wahl wird wahrscheinlich nicht einfach sein, weil es eigentlich jeder der Kandidaten, die ohnehin schon stellvertretend für unzählige andere Sportler stehen, verdient hätte. Die gute Nachricht: Für die Sportler und Teams, die am Ende oben auf dem Treppchen stehen, gibt es Preisgelder, so wie im vergangenen Jahr für die Sieger 2021 (Foto). Die meisten Stimmen bekamen da Radsportlerin Jette Simon, Karateka Jonathan Horne und die zweite Mannschaft des TuS Dansenberg. Noch eine gute Nachricht: Auch Sie selbst können gewinnen: Die RHEINPFALZ verlost unter allen Wählern ein iPad. Zur Abstimmungsseite gelangen Sie auch, wenn Sie den hier abgebildeten QR-Code mit dem Handy scannen.