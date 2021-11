Die aktuell geltende Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz ist nur noch wenige Tage gültig. Welche Regeln ab Montag gelten sollen, will die Landesregierung an diesem Dienstag, ab 13.30 Uhr, bekanntgeben. Die Pressekonferenz im RHEINPFALZ-Liveblog: