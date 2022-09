Ab Mittwoch, 7. September, sollten in Rheinland-Pfalz Auffrischungsimpfungen mit dem angepassten Corona-Impfstoff möglich sein. Das sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch in Mainz. Bis dahin könnten die Impfdosen an die rheinland-pfälzischen Impfzentren ausgeliefert werden. Für den heutigen Donnerstag wird von der EU-Kommission Grünes Licht für die Vakzine erwartet, die an die Omikron-Variante BA.1 des Virus angepasst sind. Von den jeweils rund fünf Millionen Impfdosen, die das Mainzer Unternehmen Biontech in der nächsten und in der übernächsten Woche ausliefern wolle, sind laut Hoch etwa 250.000 Dosen für Rheinland-Pfalz vorgesehen. Vom Hersteller Moderna werden den Angaben nach etwa 120.000 Dosen erwartet. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die zweite Auffrischungsimpfung allen Über-60-Jährigen und vorerkrankten Personen.

Korrigierte Version vom 1.9.2022, 11.30 Uhr: Gegenüber der vorherigen Version hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium die Anzahl der Impfdosen für das Bundesland nach oben korrigiert.