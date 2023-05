Die Rhein-Neckar Löwen haben am Mittwoch gegen den THW Kiel 27:31 (11:15) verloren. Der deutsche Rekordmeister war in der ausverkauften SAP-Arena die bessere Mannschaft. Das Team war clever, behielt kühlen Kopf. In der 13. Minute führten die Löwen durch ein schönes Tor von Lukas Nilsson 6:5, danach übernahmen die Kieler die Initiative, zogen davon. 13:8 hieß es nach 26 Minuten, die Löwen bissen sich an der sehr kompakten Kieler Abwehr die Zähne aus. Durch eine Aufholjagd kamen die Löwen nach der Pause bis auf ein Tor wieder heran, Lukas Nilsson machte es prima, aber die Kieler ließen sich nicht beirren, sie bestraften jeden Fehler der Gastgeber. Es reichte einfach nicht, trotz des Kampfgeistes. Das war die sechste Niederlage des Pokalsiegers in der Bundesliga hintereinander.