Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Beim TBV Lemgo Lippe setzte es am Sonntag ein 25:33 (16:15). Nach einer guten ersten Halbzeit, in der die Gäste zeitweis sogar mit fünf Toren führten, ging nicht mehr viel. Die Löwen scheiterten immer wieder an Torhüter Finn Zecher, der schier unbezwingbar schien. In knapp 20 Minuten gelangen den Löwen nur zwei Tore. Das war desolat. Lemgo zog davon.