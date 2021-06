Die Hoffnung, in der Tabelle noch am SC Magdeburg vorbeizuziehen, wird sich für die Rhein-Neckar Löwen nicht erfüllen. In der Handball-Bundesliga verloren die Löwen am Samstag gegen den SCM 22:27 (9:12) und drohen jetzt sogar, auf den fünften Platz abzurutschen.

Die Löwen scheiterten vor 250 Zuschauern in der SAP Arena vor allem am Magdeburger Keeper Tonias Thulin, der mit 16 Paraden zum Matchwinner seiner Mannschaft wurde. Nach gutem Start und einer 7:5-Führung (17.) gerieten die Löwen schon zur Pause in Rückstand (9:12). Die Niederlage konnte der beste Löwen-Torschütze Uwe Gensheimer, der sechs Mal traf, nicht abwenden.