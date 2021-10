Überzeugender Auftritt: Die Rhein-Neckar Löwen gewannen am Donnerstagabend das Bundesliga-Heimspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten mit 34:23 (18:12). Die Basis für den klaren Erfolg schafften die Löwen vor knapp 4000 Zuschauern mit einer starken Abwehrleistung. Torhüter Andreas Palicka zeigte ein klasse Spiel. Die Mannschaft hatte viel Spielfreude. Das französische Talent Mamadou machte sein bislang bestes Spiel für sein Team. So gehen die Löwen mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause.