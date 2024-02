Die Rhein-Neckar Löwen haben am Dienstagabend das European-League-Hauptrundenspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 27:26 (11:13) gewonnen. Im Gegensatz zu den letzten Spielen brachen die Löwen vor 2344 Zuschauern im SNP Dome in Heidelberg nach der Pause nicht ein, sie kämpften und sie drehten die Partie. In der 49. Minute führten sie mit 22:20. Sie hatten das bessere Ende für sich. Die Abwehr stand gut. Das war der erste Sieg nach sieben Niederlagen in Folge. Stark bei den Löwen Torhüter David Späth, der 20 Paraden zeigte und Linksaußen David Moré mit acht Treffern.