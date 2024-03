Die Rhein-Neckar Löwen waren gegen Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin am Donnerstagabend vor 10.002 Zuschauern klar unterlegen. Am Ende stand eine 28:36 (11:14)-Klatsche. In den letzten Minuten war es deprimierend.

Die Löwen gingen mit drei Toren Rückstand in die Halbzeit, mit 11:14. Das musste nicht sein. In der ersten Viertelstunde waren die Gastgeber ebenbürtig. Sie führten 8:6 – und warfen in den nächsten 15 Minuten nur noch drei Tore. Die Chancenverwertung war mangelhaft. Zudem leisteten sich die Löwen zu viele Flüchtigkeitsfehler.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit waren die Füchse am Drücker, sie kontrollierten die Partie, auch wenn die Löwen Mathias Gidsel gut im Griff hatten. Dafür sprang Lasse Andersson in die Bresche. Fehler reihte sich an Fehler. Auch der zunächst starke Nationaltorhüter David Späth war auf verlorenem Posten.