Nirgendwo werden, gemessen an der Einwohnerzahl, so viele Knöllchen verteilt wie in Landau. Statistisch gesehen erhielt dort im vergangenen Jahr fast jeder Einwohner eine Verwarnung fürs Falschparken. Das hat eine Abfrage der RHEINPFALZ unter den acht kreisfreien Städten in der Pfalz ergeben. Auf den Titel „Knöllchen“-Hauptstadt der Pfalz angesprochen hat das Landauer Ordnungsamt nach Erklärungen gesucht. Woran es liegen könnte und in welcher Stadt Parksünder am sichersten leben. Mehr zum Thema lesen Sie hier