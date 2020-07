Der Name des potenziellen Großinvestors des 1. FC Kaiserslautern ist am Montag an die Öffentlichkeit gedrungen. Horst Peter Petersen, ein Deutscher, der in Dubai lebt. Der FCK will aber möglichst eine Lösung nicht nur mit dem 71-Jährigen alleine.

Über Petersen ist nicht viel bekannt. Er hat als Unternehmer Geld gemacht und gilt als sportaffin. Wie Professor Jörg E. Wilhelm, der FCK-KGaA-Aufsichtsratsvorsitzende, am Freitag auf Twitter veröffentlicht hat, wolle der potenzielle Investor dem FCK nicht ein auf ihn passendes Sportkonzept aufzwingen, sondern zunächst auf seine Kosten ein erfahrenes Berater-Team zur Verfügung stellen, das „mit der Geschäftsführung und sportlichen Leitung zusammen nach Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten suchen soll“.

