Übungsflüge mit Helikoptern und Jets in den nächsten zwei Wochen hat die Polygone-Station in Bann angekündigt, informiert Landstuhls Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt. Ab Dienstag bis Freitag, 21. Oktober, findet das Training jeweils vormittags und nachmittags statt. Besonders die Trainingsflüge der Militärhubschrauber stehen immer wieder wegen ihres großen Lärms in der Kritik.