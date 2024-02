In den Lauf eines Revolvers blickte am frühen Freitagmorgen ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle in Haßloch. Ein 57-jähriger Autofahrer hatte die Waffe auf seinem Schoß liegen. Er musste sein Fahrzeug mit erhobenen Händen verlassen. Dabei half es ihm auch nicht, dass er als „leicht bekleideter“ US-Polizist verkleidet war. Laut Polizei hatte der Mann zusammen mit seinem Beifahrer eine Fasnachtsveranstaltung besucht. Bei dem Revolver habe es sich um eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe gehandelt, für die der 57-Jährige allerdings keinen Waffenschein vorweisen konnte.