Die Polizei hat in Mannheim am späten Samstagabend nach eigenen Angaben eine Corona-Party aufgelöst. Wie die Beamten berichten, hatten sich Nachbarn gegen 22.30 Uhr zunächst wegen Lärm aus einer Wohnung beschwert. Vor Ort trafen die Polizisten auf 15 Personen, die teilweise noch versuchten, sich vor den Beamten in und außerhalb der Wohnung zu verstecken. Die jungen Erwachsenen, darunter auch die drei Veranstalter der Party, bekommen nun eine Anzeige, weil sie gegen die geltende Coronaverordnung verstoßen haben. Die Party-Gäste erhielten einen Platzverweis.