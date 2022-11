Rund zehn Jahre sind vergangen, seit der erfolgreichen Theaterautorin Theresia Walser die Landauer Poetik-Dozentur verliehen wurde. Pandemiebedingt hat das Zentrum für Kultur- und Wissensdialog (ZKW) der Universität Landau bei der Dozentur pausiert. Nun kehrt Theresia Walser nach Landau zurück. Mit einem neuen Theaterstück im Gepäck, in dem das aktuelle Zeitgeschehen und die Zeiten der Pandemie mit all ihren gesellschaftlichen, aber auch persönlichen Auswirkungen mitreißend künstlerisch reflektiert wird. Am heutigen Donnerstag um 20 Uhr wird Walser die Aufführung ihres Stückes „Endlose Aussicht“ in der Landauer Festhalle besuchen. Wie es ihr gefallen hat, erfahren die Besucher der Studiobühne des ZKW einen Tag später. Dort in der Maximilianstraße 8 in Landau trifft sich Theresia Walser von 10 bis 12 Uhr zum Gespräch mit SWR-Moderatorin Silke Arning von der SWR-Sendereihe Zeitgenossen. Die Sendung wird aufgezeichnet. Die Teilnahme ist kostenfrei.