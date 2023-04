Nachhaltigkeit wird auch im Weinbau immer relevanter. Der ökologische Anbau gewinnt an Boden. Dazu gehört vor allem ein schonender Umgang mit den Ressourcen. Der Vorsitzende von Pfalzwein stellt eine gewisse Bewegung in diese Richtung fest. Auch die Winzer stehen in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen, sagt der Vorsitzende des Vereins Pfalzwein, Boris Kranz. Auch sie müssen mit einer bewusst ökologischen Wirtschaftsweise im Weinberg und im Keller dem Klimawandel entgegen wirken. Mehr lesen dazu lesen Sie hier.