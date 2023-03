Der Leser-Gedichtwettbewerb der RHEINPFALZ am SONNTAG vor einigen Wochen mit über 1000 eingesandten Beiträgen hat gezeigt: Die Lust, Texte auf Pfälzisch zu verfassen, ist groß in der Pfalz. Und es gibt durchaus weitere Möglichkeiten, diesem Interesse nachzugehen. Drei traditionelle Mundart-Wettwettbewerbe gibt es in der Pfalz, und für alle drei können sich Interessierte noch für dieses Jahr mit ihren Beiträgen bewerben. Mit ein paar Gedichten zum „Radieselfest“ hat der Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe 1988 begonnen und sich rasch zu einer festen Größe entwickelt. Für die 36. Ausgabe ist Einsendeschluss am 1. Mai, das Finale geht am 7. Juli über die Bühne (Infos: mundartwettbewerb@vg-dannstadt-schauernheim.de). Der älteste Wettbewerb, der Pfälzische Mundartdichter-Wettstreit in Bockenheim, geht in diesem Jahr in seine 71. Auflage. Der Wettstreit der zehn Teilnehmer, die in die Endausscheidung kommen, findet am 14. Oktober im großen Festzelt statt. Einsendeschluss für Beiträge ist der 31. August (Infos: info@bockenheim.de). Der Sickinger Mundartdichter-Wettstreit auf der Sickinger Höhe findet seit 1991 alle zwei Jahre statt – hier dürfen in den Kategorien Prosa und Lyrik jeweils zwei Beiträge pro Teilnehmer eingereicht werden. Beiträge müssen bis zum 4. August bei der Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben vorliegen (Infos: info@vgtw.de).