Die Trockenphase in der Pfalz dürfte nach Einschätzung von Christian Müller, Chef vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße), durch einen Wetterumschwung schlagartig zu Ende gehen.

In der Nacht zum Donnerstag und im Tagesverlauf kann es laut Müller zu Unwettern mit heftigem Platzregen, Dauerregen und Sturmböen kommen. Dabei könnten örtlich innerhalb kurzer Zeit Niederschläge mit bis zu 50 Liter Wasser pro Quadratmeter erreicht werden. Mit 22 Grad wird es zudem spürbar kühler.

Wetterexperte: Keine extreme Hitzewelle mehr

In einigen Regionen der Pfalz ist im August bislang noch gar kein Regen gefallen. Der Rheinpegel in Speyer lag in den vergangenen Tagen bei 181 Zentimetern und damit nur wenig über dem letzten Extrem-Niedrigwasserstand von 169 Zentimetern am 23. Oktober 2018. In der Folge des Starkregens dürfte der Wasserstand in den Bächen und Zuläufen zum Rhein innerhalb weniger Stunden deutlich ansteigen.

Ab Sonntag soll es laut Müller wieder trocken und sommerlich-warm mit Höchstwerten bis 33 Grad am Rhein entlang werden. Eine erneut extreme Hitzewelle mit Rekordtemperaturen werde es jedoch dabei nicht mehr geben. „Wir sind jahreszeitlich ja schon im Spätsommer angelangt“, so der Wetterexperte.