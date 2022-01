Jetzt sind mal wieder die Mundartfans unter den RHEINPFALZ-Lesern gefragt: Der Pfalzredaktion gehen allmählich die Dialekt-Witze für „Heit schunn gelacht?“ aus. Das ist die Gelegenheit für unsere Leser, mit ihren Lieblingswitzen frischen Wind in die Sache zu bringen. Gefragt sind knackig-kurze Witze – natürlich auf Pfälzisch. Schicken Sie Ihren Witz per Email an: redpfalz@rheinpfalz.de oder per Post unter Stichwort „Heit schunn gelacht“ an: Die RHEINPFALZ, Pfalzredaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen.