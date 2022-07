Die wichtigste Pfälzer Bahnstrecke von Homburg nach Mannheim ist im Juli und August an sechs Wochenenden unterbrochen, weil der Abschnitt zwischen Kaiserslautern und Neustadt wegen Bauarbeiten gesperrt ist.

Besonders problematisch ist das wegen der durch das 9-Euro-Ticket deutlich gestiegenen Fahrgastzahlen.

An den Wochenenden vom 23./24. Juli bis zum 27./28. August wird der Abschnitt zwischen Kaiserslautern und Neustadt an sechs Wochenenden hintereinander wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Fernzüge fallen aus oder werden weiträumig umgeleitet, auch der Regional-Express RE 1 (normalerweise von Mannheim über Kaiserslautern und Saarbrücken nach Trier) fährt östlich von Kaiserslautern nicht. Anstelle der S-Bahn-Züge fahren zwischen Kaiserslautern und Neustadt Busse, die für die Strecke etwa doppelt so lange brauchen.

Weitere Informationen zu der Streckensperrung finden Sie hier