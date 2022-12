Die Mercedes-Benz-Autohäuser der 1961 in Neustadt gegründeten Firma Falter mit Niederlassungen in Neustadt, Bad Dürkheim, Grünstadt und Worms sind nach Informationen der RHEINPFALZ verkauft worden. Käufer ist die ebenfalls auf die Marke Mercedes spezialisierte Kestenholz-Gruppe aus der Schweiz, die auch in Südbaden stark vertreten ist.

Käufer Kestenholz kräftig auf Expansionskurs

Käufer Kestenholz ist damit weiter kräftig auf Expansionskurs. Zuletzt hat die Schweizer Gruppe, die rund 500 Millionen Euro Umsatz macht und 820 Mitarbeiter beschäftigt, Autohäuser vor allem in der Region Freiburg/Südbaden zugekauft.

Die Automobilbranche steht wegen der Transformation hin zur Elektromobilität und der fortschreitenden Digitalisierung unter Innovations- wie auch unter Kostendruck. Firmenzusammenschlüsse sehen viele Unternehmen daher als Schritt zur Zukunftssicherung auch für Standorte und Mitarbeiter.