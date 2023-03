Gastwirte bei Personalsuche flexibel

Da so langsam der Frühling kommt, bereiten sich Restaurants, Cafés und Bistros auf die Außengastronomie vor. Ein Thema ist dabei auch die Suche nach Personal. Je nach Ausrichtung gestaltet sich diese einfacher oder schwieriger. In welchen Betrieben schon jetzt die Hütte voll ist und wer sich im Sommer warm anziehen muss.

Rutschpartie in Turnhalle

Schon mal was von Gleitreibungskoeffizient gehört? Der spielt eine wichtige Rolle bei der Frage, ob der Boden der Landauer IGS-Schulturnhalle zu glatt ist und Schüler wie Sportler behindert. Die nämlich klagen seit Langem darüber.

Wenig los bei Formel M am Pamina-Schulzentrum

Fahrzeuge mit Mausefallenantrieb traten im Pamina-Schulzentrum bei der Formel M gegeneinander an. Zwei Mal wurde die 30-Meter-Marke geknackt. Das Interesse am Wettbewerb war jedoch so gering wie nie.

Auf dem Weg zur Energiekommune

Ein Unternehmen aus München will beim Umspannwerk Maximiliansau einen riesigen Batteriespeicher bauen. Solche Speicher werden dringend gebraucht.

Diskrete Lösung, wenn die Tage kommen

Sollen in allen weiterführenden Schulen Automaten für Tampons und Binden hängen? Darüber reden am Montag die Damen und Herren im Kreistag. Auch die Redaktion diskutiert.