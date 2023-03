Die Anhängerschaft des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern kann sich über eine positive Personalnachricht freuen: War Aaron Opoku am Samstagabend nach dem 0:2 beim SV Darmstadt 98 noch mit dickem Eisbeutel um das Sprunggelenk und nachdenklichem Blick in die Kabine gehumpelt, so steht er mittlerweile schon wieder auf dem Trainingsplatz und bleibt somit von einer Ausfallzeit verschont.

Der im Stadion am Böllenfalltor bereits nach 20 Minuten ausgeschiedene Kenny Prince Redondo hingegen wird in dieser Woche aufgrund muskulärer Probleme nicht am Übungsbetrieb teilnehmen können. Der über Rückenprobleme klagende Nicolas de Préville fehlte am Dienstag. In seinem Falle müsse von Tag zu Tag über einen Wiedereinstieg entschieden werden, ließ der FCK auf Nachfrage der RHEINPFALZ wissen. Philipp Hercher befindet sich nach einer muskulären Blessur im Aufbautraining.